بو صعب: عون لا يفرط بأي فاصلة من صلاحياته في الدستور

أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في حديث صحافي، أن "التيار الوطني الحر" يريد الحفاظ على "أوعا خيك" مع "القوات اللبنانية"، لكنه يريد "الاهتمام بكل العائلة"، معتبرا أن المطلوب "أن ننتقل الى مرحلة "أوعا بيك" أيضا".
وإذ نفى أن تكون هناك "أزمة صلاحيات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري"، شدد على أن "التناغم والتفاهم بينهما، لم نشهده بين أي رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وأعرف من الجانبين حجم الاحترام المتبادل والمودة بينهما، وأن هذه العلاقة تنسحب ايضا على علاقة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع رئيس الحكومة، حتى إذا ما طرأ اي طارئ، يعالج في خمس دقائق".
وأكد أن "عون لا يفرط بأي فاصلة من صلاحياته في الدستور، لكنه حريص بالقدر نفسه على صلاحيات الآخرين".
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