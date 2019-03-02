صحناوي: المهن المحمية هي المهن التي تنضوي تحت القطاع التكنولوجي

اشار النائب نقولا صحناوي في حديث تلفزيوني الى اقتراح القانون الذي قدمه الى مجلس النواب في كانون الثاني الماضي والذي يهدف الى إدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي الى مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي.

واعتبر صحناوي أن "المهن المحمية هي المهن التي تنضوي تحت القطاع التكنولوجي لان بعض المهن التقليدية ستختفي مع مرور السنوات واللبناني مبدع واذا جهزناه بالادوات الصحيحة ومنها البرمجة فتصبح قوة العمل لدينا من الاقوى"، مضيفا:"اذا طبقنا هذا القانون نصبح من الاوائل في المنطقة في الدخول الى العصر التكنولوجي لافتاً الى انه يجب البدء بتعليم هذه المادة في المدرسة لتحضير الطلاب للدخول الى الجامعة حيث تكون البرمجة مألوفة لديهم".

وراى صحناوي أن "الخطوة التالية يجب ان تكون البدء في تدريس هذه المادة في الصفوف الصغيرة أيضاً وتمنى ترك هذا القانون خارج الاجندة السياسية للبدء بتطبيقه سريعاً".