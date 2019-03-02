الطقس غداً غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، في حين تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

أما الإثنين، فغائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

أما الثلاثاء، فغائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية ابتداءً من فترة بعض الظهر.