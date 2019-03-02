الجيش: زورق حربي اسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلن قيادة الجيش اللبناني أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 2/3/2019 ما بين الساعة 4.20 والساعة 7.00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالى 685 متراً.

وأوضح أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.