المرعبي: سنواصل السعي للتوصل إلى واقع انمائي يرضى عنه أهلنا بعكار

التقى عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي وفدا من المتعاقدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرض له المشاكل التي يواجهها المتعاقدون وفي مقدمها عدم توقيع عقود جديدة معهم.

والتقى أيضا وفدا من أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين ، وتوجه المرعبي للأساتذة بالقول:"أنتم مربو الأجيال وبناة الغد، ونحن دائما إلى جانبكم، ورئيس الحكومة سعد الحريري لن يألو جهدا بأي خطوة تعزز دوركم، والدرجات الست أول الغيث. كما نتوجه بالشكر للسيدة (النائبة) بهية الحريري على مساعيها وكتلة المستقبل".

وأكد المرعبي أن "عكار أولوية للحريري، ونحن سنواصل السعي مع نواب عكار للتوصل إلى واقع انمائي وخدماني وحياتي يرضى عنه أهلنا".