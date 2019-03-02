مواكب سيارة في صيدا إحياء لذكرى معروف سعد

أعلن المكتب الاعلامي ل"التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان، أن شباب التنظيم، أحيوا الذكرى الرابعة والأربعين لاستشهاد المناضل معروف سعد، بمواكب سيارة جابت شوارع مدينة صيدا وأحياءها، حمل المشاركون فيها أعلام التنظيم، وصور الشهيد سعد وصور نجله الراحل مصطفى سعد.

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