أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنهاء بلاده التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمال سوريا. واكد اكار ان "القوات التركية على أهبة الاستعداد وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب أردوغان"، مشيرا الى اننا "لن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر اكار: أنهينا التحضيرات لعملية منبج وشرق الفرات وننتظر امر اردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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