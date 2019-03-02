المعارضة الجزائرية: ندعو الجيش لحماية مطالب الشعب

دعت المعارضة الجزائرية في بيان لها "الجيش لحماية مطالب الشعب"، محملة "السلطة المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة للشعب". وأشادت المعارضة بـ "رغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع".

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