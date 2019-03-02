ترامب: سأفوز بولاية ثانية بهامش أكبر بكثير مما حققه في العام 2016

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام جمهور من المحافظين، أنه سيحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في تشرين الثاني 2020.

وأمام مؤتمر "بوليتيكال كونسرفاتيف أكشن" أي "التحرك السياسي المحافظ" في منطقة ناشونال هاربر قرب واشنطن، أشار إلى أنه سيفوز بولاية ثانية بهامش أكبر بكثير مما حققه في انتخابات 2016.

وردا على ذلك صرخ الحاضرون، الذين اعتمر كثيرون منهم قبعات كتب عليها شعار الرئيس "لنعد لأميركا عظمتها مجددا"، مرحبين بتنبؤ ترامب ورددوا كلمة "يو أس أيه" أي الولايات المتحدة.

ووصف الرئيس نفسه بأنه "على الأرجح محافظ أكثر من كونه جمهوريا"، مضيفا أن الناس لا يفهمون ذلك.

وتطرق ترامب إلى مواضيع ساخنة بينها أمن الحدود والانتخابات والصين والتحقيق في التدخل الروسي، خلال المؤتمر الذي تشكل "الاشتراكية" محوره لهذا العام.