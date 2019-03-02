بالصور- انهيار كوبري المشاة "كفر الجمال" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعطلت الحركة المرورية، على طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي في نطاق محافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، في الاتجاهين إثر انهيار كوبري المشاة "كفر الجمال" بمدينة طوخ، دون وقوع أي خسائر بشرية، وانتقلت قوات الأمن والمرور إلى مكان الحادث وجارٍ رفع الكوبري لفتح الطريق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عادلي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع كوبري مشاة كفر الجمال وتعطل الطريق الزراعي تمامًا.

وتسبب الانهيار في شلل مروري على طريق إسكندرية الزراعي، وانتقلت قوات الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية وجار التعامل مع الموقف وفتح محاور مرورية للطريق لتقليل التكدس.