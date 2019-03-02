مصادر: أنباء عن تعيين "محمد وجيه" وزيرًا للنقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب:

قالت مصادر بوزارة النقل، إنه تم ترشيح الدكتور محمد وجيه عبدالعزيز لتولي حقيبة وزارة للنقل والمواصلات، خلفًا للدكتور هشام عرفات وزير النقل المُستقيل.

كان الدكتور هشام عرفات قدّم استقالته يوم الأربعاء الماضي بعد حادث محطة مصر، الذي راح ضحيته 22 قتيلًا وأصيب 41 آخرين.

وقال عرفات لمصراوي في وقت سابق، إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.