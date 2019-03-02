محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب:
قالت مصادر بوزارة النقل، إنه تم ترشيح الدكتور محمد وجيه عبدالعزيز لتولي حقيبة وزارة للنقل والمواصلات، خلفًا للدكتور هشام عرفات وزير النقل المُستقيل.
كان الدكتور هشام عرفات قدّم استقالته يوم الأربعاء الماضي بعد حادث محطة مصر، الذي راح ضحيته 22 قتيلًا وأصيب 41 آخرين.
وقال عرفات لمصراوي في وقت سابق، إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: أنباء عن تعيين "محمد وجيه" وزيرًا للنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.