العثور على جثة سيدة مقتولة بالنهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: عثرت قوات الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، على جثة لسيدة مقتولة داخل عقار مهجور بدائرة قسم شرطة السلام ثاني. وانتقل فريق من رجال المباحث والأدلة الجنائية لجمع معلومات عن الواقعة، وأفاد مصدر أمني مسؤول بأنه يجري استجواب عدد من شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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