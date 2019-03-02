ترامب: الاقتصاد الأمريكي على ما يرام "رغم تصرفات البنك المركزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الاقتصاد الأمريكي على ما يرام وأن الدولار قوي للغاية "رغم تصرفات البنك المركزي".

وأضاف ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين بولاية ماريلاند: "أريد دولارا ينعكس بشكل جيد على بلادنا وليس دولارا قويا للغاية بشكل يجعل الأمر ممنوعا لنا أن نقيم أعمالا تجارية مع دول أخرى ونستقطب أعمالها التجارية"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

يشار إلى أن ترامب سبق أن نشر تغريدة في 24 ديسمبر، قال فيها "المشكلة الوحيدة لاقتصادنا هي مجلس الاحتياط (البنك المركزي)".

ولجأ البنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، متجاهلا دعوات الرئيس ترامب، لإبطاء معدلات الفائدة.