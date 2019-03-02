"تأديبية الصحفيين" تستدعي "أديب وذكرى وعنايت" بسبب أزمة العالم اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
قررت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، استدعاء عماد الدين أديب، رئيس مجلس الإدارة الأسبق للعالم اليوم، وجمال عنايت، رئيس مجلس الإدارة السابق، ونجلاء ذكرى، رئيس التحرير الحالي، لسماع أقوالهم يوم الاثنين المقبل، بشأن أزمة
جريدة "العالم اليوم".
واجتمعت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، واكتمل نصابها القانوني،
بحضور محمد شبانة، رئيس الهيئة، وحسين الزناتى، عضو الهيئة، والمستشار نبيل عطا الله، ممثل مجلس الدولة.
وقررت الهيئة استدعاء الثلاثة، لسماعهم فيما نُسب إليهم من لجنة التحقيق، مع استدعاء ممثلين عن الصحفيين المتضررين والشاكين لسماع أقوالهم.
وناقشت الهيئة تداعيات أزمة الصحفيين بجريدة "العالم اليوم"، وما آلت
إليه نتائج تحقيقات لجنة التحقيق بالنقابة والتي قررت تحويل كل من عماد الدين أديب، وجمال عنايت، ونجلاء ذكرى، إلى هيئة التأديب، بوصفهم أعضاء بنقابة الصحفيين.
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