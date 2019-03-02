"قومي المرأة" يناقش جهود الداخلية في مناهضة العنف ضد النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً موسعًا حول جهود وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

حضر اللقاء الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتصالات الخارجية والتعاون الدولي، واللواء عمرو يحيى نائب مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد منال عاطف مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان، ومنى الغزالي مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى مجموعة من الفتيات والشباب وممثلين من الهيئات الحكومية المختلفة.

وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي إلى أن لقاء اليوم هو أول لقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس، ويشمل محافظتي القاهرة والجيزة مع الشباب في حضور وزارة الداخلية، والتي لها تاريخ طويل في التعاون مع المجلس في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، ومنذ إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية.

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استعرضت منى الغزالي أنشطة وحدة العنف ضد المرأة، التي تم إنشائها داخل المجلس العام الماضي، نتيجة لجهود متراكمة تنموية عديدة من أهمها تبني الدولة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في 2015، وانتشار وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، وحرص غالبية الجامعات أن تدخل تلك الوحدات في الكيان التأسيسي للجامعة، وأن من ضمن أهداف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما استعرضت بعض الأنشطة والحملات التوعوية مثل حملة مترو الأنفاق "متخليش محطة توقفك"، التي تركز على 4 موضوعات أساسية هي قضية التحرش والزواج مبكر والختان.

وتحدثت العميد منال عاطف عن جهود وزارة الداخلية في مجال مناهضة العنف واهتمام وزارة الداخلية بالقضايا المجتمعية، وتعليمات وزير الداخلية بوجود ضابط حقوق الإنسان في جميع المديريات والأقسام على جميع مستويات الجمهورية مع مراعاة السرية التامة للشاكية، بالإضافة إلى ضرورة التوعية نحو تغيير الصورة السلبية والخجل من تقديم بلاغ أو شكوى عند تعرض الفتاة أو المرأة لأي شكل من أشكال العنف.

كما أشارت إلى أن إدارة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان تتيح التواصل مع الشاكيات بصورة مباشرة عن طريق المقابلات الشخصية وتخصيص 3 أرقام على مدار 24 ساعة، تُبث على شريط الأخبار في القنوات التليفزيونية وعن طريف الفاكس والإيميل لتلقي الشكاوى المكتوبة.