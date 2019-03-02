الكشف على 200 حالة ضمن قافلة أودية أبورديس الطبية المجانية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

اختتمت فعاليات أعمال إدارة القوافل العلاجية في وادي مكتب ووادي الندية بمدينة أبورديس، اليوم السبت، بعد فحص وتوقيع الكشف الطبي على 263 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى توقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية منها الأطفال والجراحة واﻷسنان والباطنة والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء.