غدا.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع المبعوث الخاص للرئيس الكيني

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما المبعوث الخاص للرئيس الكيني. الكيني. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء - الذي يعقد بقصر التحرير - العلاقات بين مصر وكينيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وخاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي.

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