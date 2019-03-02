ترامب: خصومي يحاولون إخراجي من البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض بكلام فارغ".
وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر "التحرك السياسي المحافظ" قال ترامب: "للأسف أنت
أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..".
ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر، لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار، يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.
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