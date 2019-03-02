مقتل 30 حوثياً في غارات للتحالف العربي بحجور

لقي أكثر من 30 عنصرا من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، مصرعهم اثر غارت شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن الغارات استهدفت ظهر اليوم عربة محملة بالذخائر تابعة للمتمردين الحوثيين،

أثناء تجمع عناصر المليشيا حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، جراء انفجارها مع جميع الأطقم المجاورة.

ونفذت المقاتلات غارات على طقما حوثيا في المديرية ذاتها، أسفرت عن مقتل كل

من كانوا على متنه من العناصر قتلى وجرحى، إلى ذلك نفذ طيران التحالف عملية إنزال جوي دعما لقبائل حجور، هي الخامسة خلال أيام، تضمنت ذخائر وأسلحة ومواد غذائية وطبية دعما لقبائل حجور.وتدور معارك مستمرة بين "قبائل حجور" وميلشيات الحوثي في عدد من الجبهات منذ أكثر من شهر، حيث تحاول الميلشيات السيطرة على مناطق القبائل في مديرية كشر.