سوريا: "تحرير الشام" يعدم 10 دواعش

أعلنت هيئة تحرير الشام في سوريا، إعدام 10من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي دون محاكمة في محافظة إدلب السبت.

وقالت وكالة إباء الإخبارية الموالية لهيئة تحرير الشام، إن عمليات الإعدام نفذت رداً على هجوم انتحاري بقنبلة شنه التنظيم على مطعم بإدلب في اليوم السابق.

ورغم أن داعش والجماعات التي تتألف منها هيئة تحرير الشام وأبرزها جبهة النصرة السابقة المرتبطة بالقاعدة، تشترك في نفس الفكر الجهادي المتشدد، إلا أنها تواجه بعضها البعض منذ سنوات.

وخسر تنظيم داعش كل أراضيه تقريباً أمام الجيش السوري المدعوم من روسيا وحملة أخرى تقودها جماعات كردية وعربية تدعمها الولايات المتحدة في الشمال.

ونقلت إباء عن المسؤول الأمني في "تحرير الشام" أنس الشامي قوله إن عمليات الإعدام "اليوم في نفس مكان الجريمة جزاء عادل لعلهم يرتدعون ويفيقون من سكرتهم".

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ونشرت الهيئة صوراً لرجال مسلحين مقنعين يرتدون ملابس مموهة وهم يطلقون النار من مسدسات على رؤوس عشرة رجال ملتحين يجلسون على رصيف. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير الوكالة.

وهيئة "تحرير الشام" الجماعة المتطرفة الرئيسية في شمال غرب سوريا ولها وجود مسلح كبير في أنحاء إدلب ومنها المنطقة المتاخمة للحدود مع تركيا.

وتوشك داعش، التي سيطرت في عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، حالياً على خسارة آخر منطقة تابعة لها في جيب صغير بشرق سوريا.