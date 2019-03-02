كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يزور بغداد غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيبدأ يوم غد الأحد زيارة إلى بغداد تستمر يومين.

وقال الحكيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تستمر بغداد باحتضان الإخوة والأصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي و الدبلوماسي المستمر".