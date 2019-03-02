عاجل.. 7 قتلى بقصف مدفعي بين الهند وباكستان

تسبب القصف المدفعي المتبادل بين جيشي الهند وباكستان -الذي تركز خلال الأيام الماضية على جبهة كشمير، في معاناة مضاعفة للسكان المحليين، ولا سيما من تقع منازلهم بالقرب من خط الهدنة الفاصل بين شطري كشمير، وأجبر القصف مئات منهم على النزوح، بينما تعطلت مصالح آلاف آخرين.

وتتهم الهند السلطات الباكستانية بأنها تدعم سرا تسلل ناشطين ومسلّحين متشددين وانفصاليين إلى أراضيها، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد باستمرار.