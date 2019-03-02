كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يحذر من التعرض لأمن وحرية "جوايدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من التعرض لأمن وسلامة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، بعد إعلان الأخير وجود تهديدات ضده في حال عودته للبلاد.

وقال بيان للناطقة باسم المفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسات الأمن، مايا كوتشيانتيتس، إن "أي إجراء يعرض للخطر حرية خوان غوايدو أو أمنه وسلامته سوف يعد تصعيدا كبيرا للتوترات وسيقابل بإدانة صارمة من المجتمع الدولي".

وتابع البيان أن "أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بحصانة دستورية يتوجب احترامها بشكل كامل"، وأنه "ينبغي أن يتمكنوا من ممارسة تفويضهم البرلماني دون ترهيبهم أو عائلاتهم".