الجزائر: أنباء عن تعديل حكومي وتغييرات كبرى سيعلن عنها قريباً

أفادت صحف جزائرية، مساء السبت، بأنباء عن تعديل حكومي وتغييرات كبرى سيعلن عنها قريباً، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

تنتهي غدا الأحد المهلة الممنوحة في الجزائر للتقدم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

ودعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن عدة بأنحاء الجزائر، الجمعة، الرئيس بوتفليقة إلى التنحي، في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.