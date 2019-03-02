كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: أنباء عن تعديل حكومي وتغييرات كبرى سيعلن عنها قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت صحف جزائرية، مساء السبت، بأنباء عن تعديل حكومي وتغييرات كبرى سيعلن عنها قريباً، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
تنتهي غدا الأحد المهلة الممنوحة في الجزائر للتقدم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
ودعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن عدة بأنحاء الجزائر، الجمعة، الرئيس بوتفليقة إلى التنحي، في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.