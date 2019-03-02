كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: يحاولون إخراجي من البيت الأبيض "بكلام فارغ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض بكلام فارغ".

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر "التحرك السياسي المحافظ" قال ترامب: "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصاً لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..".