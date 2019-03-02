المقاومة الإيرانية تعقد مؤتمراً يناقش أوضاع الاحتجاجات في إيران

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تنظّم المقاومة الإيرانية، الثلاثاء القادم الموافق 5 مارس 2019، مؤتمرا يناقش أوضاع الاحتجاجات العارمة في إيران.

وسيقدم المؤتمر تقريراً جديداً تحت عنوان «أشرف 3 ينتفض من الرماد: المعارضة الإيرانية ترعب حكام طهران، تقرير الوفد الأوروبي ».

كما سيقدم "استرون استيفنسون" منسق «الحملة من أجل التغيير في إيران» والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، النتائج التي توصل إليها من خلال دراسات أقيمت في هذا الشأن وحول الأوضاع في إيران.

