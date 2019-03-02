كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين تدرس طلب إصدار قرار أممي بحظر تام للأسلحة الكيماوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت أمس تقريرها الختامي عن هجوم السابع من أبريل من العام الماضي على مدينة دوما السورية.
وجاء في التقرير أن هناك "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن أسلحة كيميائية سامة استخدمت خلال هذا الهجوم، إلا أن المنظمة لم تذكر من المسؤول عن الهجوم.
وكان الغرب أنحى باللائمة في ذلك على قوات الحكومة السورية، كما هاجمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع للحكومة السورية باستخدام صواريخ كروز.
ورفضت سوريا وحليفتها روسيا هذه الاتهامات.
أضافت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قائلة: "من المؤسف أن هذه الواقعة التي قضى فيها عشرات النساء والرجال والأطفال بصورة بشعة وجرح فيها المئات ليست حالة فردية"، مبينةً أنها تدخل ضمن قائمة طويلة من الهجمات التي استخدمت فيها وبصورة مثبتة هذه الأسلحة المحظورة دولياً في سوريا.
وذكرت المتحدثة أنه يجب على نظام الأسد أن يقدم كامل البيانات عن برنامج أسلحته الكيماوية وأن يدمرها تحت إشراف دولي.
كانت دراسة لمعهد السياسة العالمية في برلين ذكرت حديثاً أن هناك أكثر من 300 هجوم بأسلحة كيميائية وقعت في سوريا، تقع مسؤولية ارتكاب 98 % منها على عاتق حكومة الرئيس بشار الأسد.