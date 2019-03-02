كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلين تدرس طلب إصدار قرار أممي بحظر تام للأسلحة الكيماوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس ألمانيا حاليا طلب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بحظر استخدام جميع الأسلحة الكيماوية، بعد ورود تقارير حديثة عن احتمال استخدامها في سورية.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، اليوم السبت، في برلين: "من الواضح بالنسبة للحكومة الألمانية أن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية لا يصح أن يبقوا بلا محاسبة، إذا توفرت الإرادة لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المرعبة".

كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت أمس تقريرها الختامي عن هجوم السابع من أبريل من العام الماضي على مدينة دوما السورية.

وجاء في التقرير أن هناك "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن أسلحة كيميائية سامة استخدمت خلال هذا الهجوم، إلا أن المنظمة لم تذكر من المسؤول عن الهجوم.

وكان الغرب أنحى باللائمة في ذلك على قوات الحكومة السورية، كما هاجمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مواقع للحكومة السورية باستخدام صواريخ كروز. Advertisements

ورفضت سوريا وحليفتها روسيا هذه الاتهامات.

أضافت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قائلة: "من المؤسف أن هذه الواقعة التي قضى فيها عشرات النساء والرجال والأطفال بصورة بشعة وجرح فيها المئات ليست حالة فردية"، مبينةً أنها تدخل ضمن قائمة طويلة من الهجمات التي استخدمت فيها وبصورة مثبتة هذه الأسلحة المحظورة دولياً في سوريا.

وذكرت المتحدثة أنه يجب على نظام الأسد أن يقدم كامل البيانات عن برنامج أسلحته الكيماوية وأن يدمرها تحت إشراف دولي.