العثور على جثة رجل أمام مقر البرلمان في الرباط- صور

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عثر، زوال اليوم السبت، على جثة لرجل وجد ميتا قبالة مبنى البرلمان، بشارع محمد الخامس بالرباط.
وحلت عناصر الشرطة في مكان العثور على الهالك، الذي لازال مجهول الهوية، كما عملت عناصر من الوقاية المدنية على نقل الجثة إلى مستودع الأموات لفتح تحقيق في الحادث.
الحادث أثار استغراب عدد من المواطنين الذين تجمهروا لمعاينة إجراءات نقل الهالك، خصوصا وأنه من النادر تسجيل حوادث مماثلة في هذا الشارع الشديد الحراسة.
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