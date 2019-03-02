حجيب وباعزية والبيضاوية.. عرس العيطة بالرباط-فيديو

أحيا فنانون محترفون في فن العيطة الثراثي، ليلة أمس الجمعة، حفلا فنيا بعنوان “ليلة العيطة” احتضنه المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.
والتقى جمهور المسرح الوطني مع الفنان حجيب وخديجة البيضاوية، وجمال الزرهوني ، وولد مبارك الخريبكي، فيما كانت الفقرة الافتتاحية مع “اللعبات” بقيادة أميمة باعزية.
ويأتي تنظيم الحفل بشراكة بين وزارة الثقافة والاتصال، والمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، تحت شعار “العيطة فن أصيل وتراث خالد”.
واسمتمع الجمهور الحاضر بشتى أنواع العيطة منها الزعرية، والحصباوية، والبيضاوية، وكذلك بفقرة الكوميدية مع الفنان الشهير الكريمي.
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