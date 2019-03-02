حادث مؤلم..غرق فتاة بعد انقلاب سيارة في واد بالناظور

لقيت فتاة مصرعها في حادثة سير مميتة، وقعت أمس الجمعة، على مستوى قنطرة واد سلوان ضواحي مدينة الناظور.
وحسب مصادر “اليوم24” فقد أصيب شخصان كانا على متن السيارة، قبل أن يفرا بعد وقوع الحادثة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه جرى اعتقال أحدهما، فيما لا يزال البحث جار عن الثاني، الذي يشتبه أنه كان تحت تأثير الكحول بعدما فقد سيطرته على المقود، لتسقط سيارته في واد سلوان، حيث توفيت الفتاة غرقا.
ولحدود الساعة، لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض على السائق الذي تمكن من الهرب.
إلى ذلك، لم تستطع السلطات المحلية التعرف على هوية الضحية، التي يتراوح عمرها بين 26 و30 سنة، حيث أدرجتها في لائحة الموتى المجهولين في المستشفى الحسني.
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