عاجل – هذه تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في “كلاسيكو” الأرض

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كشف كل من سانتياغو سولاري، مدرب فريق ريال مدريد، وإرنيستو فالفيريدي، مدرب برشلونة، عن التشكيلة الأساسية للفريقين اللذين سيخوضان بعد قليل مباراة “كلاسيكو” الدوري الإسباني الممتاز، والذي ستقام بملعب “سانتياغو” بيرنابيو، برسم الجولة 26 من “الليغا”.
وسيدخل ريال مدريد بالتسكيلة التالية:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، وريجيلون.
خط الوسط: كاسيميرو، كروس، ومودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس، بيل، وبنزيما.
البدلاء: نافاس، مارسيلو، فالفيردي، فاسكيز، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.
فيما سيدخل برشلونة بهذه التوليفة:
حراسة المرمى: تير شتيغن.
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينغليت، وجوردي ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيش، وآرثر.
خط الهجوم: ميسي، ديمبيلي، وسواريز.
البدلاء: سيلسين، موريلو، ألينيا، كوتينيو، سيميدو، أومتيتي، ومالكوم.
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