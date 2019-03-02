قسطنطينة الجزائري يحقق فوزا مثيرا على الإسماعيلي المصري ويقترب من التأهل

صعد فريق شباب قسطنطينة الجزائري إلى صدارة المجموعة الثالثة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك بعد أن حقق فوزا مهما ومثيرا على ضيفه الإسماعيلي المصري، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت، في العاصمة الجزائر.
واستطاع الفريق الجزائري، قلب تأخره في مناسبتين، واحد لصفر، ثم هدفين لهدف، إلى انتصار في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبهذا الانتصار رفع الفريق الجزائري رصيده إلى 10 نقاط في صدار الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي، صاحب السبع نقاط، ثم نادي الإفريقي التونسي بأربع نقاط، فيما يقبع الفريق المصري في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
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