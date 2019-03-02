وكالة “بيت مال القدس” تقدم حصيلتها لوزراء خارجية التعاون الإسلامي.. 11 مشروعا بقيمة 3.7 مليون دولار

في تقرير وزعته على وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الـ46 بأبوظبي، الذي تتواصل أشغاله، اليوم السبت، قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف حصيلتها خلال 2018.

وقالت الوكالة التي أسسها المغرب ويوجد مقرها بالرباط، إنها أنجزت 11 مشروعا، بقيمة 3.7 مليون دولار أمريكي.

وهمت مشاريع الوكالة على الخصوص، حماية التراث الثقافي والعمراني للقدس، والمساعدة الاجتماعية ودعم صمود المقدسيين، والإشعاع الثقافي والفكري وحماية التراث والمحافظة على الأرشيف الفلسطيني.

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ويشير التقرير إلى أن المغرب، مولت اقتناء مبنى أثري يحتل موقعا استراتيجيا في قلب البلدة القديمة للقدس، بمبلغ 5.4 مليون دولار، وعلى مساحة 2100 متر مربع، مشيرة الى انه سيتم افتتاحه، قريبا، كمركز ثقافي مغربي بحمولة فكرية وحضارية إنسانية، تشيع قيم السلام والتعايش.

كما أطلقت الوكالة المرحلة الثانية في مشروع ترميم وإصلاح مبنى المركز الثقافي المغربي في القدس، بيت المغرب، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 1.155 مليون دولار.

وتمول الوكالة سنويا عددا من المنح الدراسية، بلغ مجموعها 38 منحة دراسية في موسم 2017 – 2018 بكلفة إجمالية بلغت 80 ألف دولار، توزعت على الطلاب المقدسيين المقبولين في الجامعات الفلسطينية والطلبة المقبولين في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا المغربية.