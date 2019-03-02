الكلاسيكو يتجدد: ريال مدريد (0-0) برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف فريق ريال مدريد هذه الليلة غريمه التقليدي برشلونة على استاد "سانتياغو برنابيو"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز على ريال مدريد بالنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتصدر الفريق الكاتالوني لائحة الدوري برصيد 57 نقطة وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن الفريق الملكي صاحب المركز الثالث.

تشكيلة ريال مدريد: تيبو كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون، كاسيميرو، كروس، لوكا مودريتش، فينيسيوس، بيل وبنزيمة.

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تشكيلة برشلونة: تير شتيغن، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينغليت، جوردي ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر ميلو، ميسي، عثمان ديمبلي ولويس سواريز.

أحداث الشوط الأول:

دقيقة 2: بطاقة صفراء للاعب برشلونة، سيرجيو بوسكيتس.