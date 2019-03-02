دورة طبخ شامي | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 08/ 03/ 2019 الزمان: 14:00 المكان: جدل للمعرفة والثقافة، عمّان

تنظم مؤسسة جدل للمعرفة والثقافة بالتعاون مع عبد الهادي الركب دورة لتعليم طريقة عمل أطباق نباتية متنوعة من المطبخ الشامي العريق. خلال الساعات الثلاث من كل أسبوع، سيتم تعليم الحضور العديد من الأطباق الشامية النباتية. Advertisements

الأسبوع الأوّل (أسبوع المقبّلات)

- متبّل بروكلي.

- بابا غنّوج.

- محمّرة.

- كبّة نيّة. الأسبوع الثّاني (أسبوع الطّبق الرئيسي)

- فول أخضر مقلّى بالزيت والكزبرة.

- برغل ببندورة.

- رز بفول. الأسبوع الثّالث (أسبوع الفطور)

- فتّة حمّص (تسئية).

- فول بلبن.

- فول بزيت.

- حمّص. الأسبوع الرّابع (أسبوع أطباق الحلويات والعصائر)

- دبّوسك يا ولد.

- بالوظة (مهلّبية البرتقال).

- عصير الكركديه البارد.

- عصير التّوت الشّامي.

- عصير التّمر الهندي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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