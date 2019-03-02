"السترات الصفراء" تتظاهر في فرنسا وتحشد لمظاهرات ضخمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر محتجو "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية، باريس، ومدن أخرى، اليوم، السبت، للأسبوع السادس عشر، وسط دعوات لإعادة الحراك إلى زخم الأسابيع الأولى.

وذكرت قناة "فرانس 24" الحكوميّة، أن هناك دعوات عدة للتظاهر، إحداها لمجموعة على "فيسبوك" تحت شعار "السترات الصفراء الفصل السادس عشر: عصيان".

ودعت المجموعة "للعودة إلى البداية، عبر عدم الإعلان مسبقا عن التظاهرات، لاستعادة الجانب العفوي الذي كان يخيف الحكومة".

وأكدت القناة أن هناك تظاهرة في باريس بين "قوس النصر" و"ساحة دانفير روشرو".

كما دعا المتظاهرون إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في السادس عشر من شهر آذار/ مارس الجاري، غداة انتهاء "النقاش الكبير"، وبمناسبة مرور 4 أشهر على بدء التظاهرات، بحسب المصدر نفسه.

وفي مدينة "ليل" (شماليّ البلاد)، دعا المنظمون محتجي "السترات الصفراء" في المنطقة والدول المجاورة (بلجيكا وألمانيا وإنجلترا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا)، إلى التظاهر في المدن الكبرى.

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وتؤكد رسالة الدعوة على "فيسبوك" التي ترجمت إلى الإنجليزية والألمانية، أن "النضال دولي".

وفي مدينة "ليون" (جنوب شرقيّ البلاد)، دعا المنظمون إلى تجمع من أجل "مسيرة سوداء"، ويطلبون من المتظاهرين ارتداء ملابس سوداء "رمز الحداد" على مستقبل الحركة التي "ستنتهي بالازدراء والظلامية إذا لم نتحرك معا".

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي توجه إليه كل الاتهامات، الجمعة، "للعودة إلى الهدوء".

وأكد أن "أعمال العنف" التي تشهدها تظاهرات السبت "غير مقبولة".

وفي 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، أطلق ماكرون نقاشا وطنيا، ليتمكن كل فرنسي من التعبير عن مطالبه خلال شهرين، تنتهي المهلة في 15 آذار الجاري، ويرفض العديد من محتجي "السترات الصفراء" هذا النقاش، ويصفونه بأنه "مهزلة".