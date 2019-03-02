القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الثلاثاء، 05/ 03/ 2019
الزمان: 18:30
المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان
تستضيف مؤسسة عبد الحميد شومان في عمّان عرضًا للفيلم الأمريكي "مجتمع المقاهي".
قصة الفيلم
في الثلاثينيات من القرن الماضي، ينتقل شاب من حي البرونكس في نيويورك إلى هوليوود، حيث يقع في حب سكرتيرة عمّه المتنفذ، الذي يعمل وكيلًا لنجوم السينما. بعد عودته إلى نيويورك، فيغوص الشاب في عالم الحياة الليلية للمجتمع الراقي، النابض بالحياة.
الفيلم من إخراج وودي آلن، مدة عرضه 96 دقيقة باللغة الإنجليزية والترجمة إلى اللغة العربية.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض الفيلم الأمريكي "مجتمع المقاهي" | عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.