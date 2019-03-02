عرض الفيلم الأمريكي "مجتمع المقاهي" | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 05/ 03/ 2019

الزمان: 18:30

المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان

تستضيف مؤسسة عبد الحميد شومان في عمّان عرضًا للفيلم الأمريكي "مجتمع المقاهي".

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قصة الفيلم

في الثلاثينيات من القرن الماضي، ينتقل شاب من حي البرونكس في نيويورك إلى هوليوود، حيث يقع في حب سكرتيرة عمّه المتنفذ، الذي يعمل وكيلًا لنجوم السينما. بعد عودته إلى نيويورك، فيغوص الشاب في عالم الحياة الليلية للمجتمع الراقي، النابض بالحياة.

الفيلم من إخراج وودي آلن، مدة عرضه 96 دقيقة باللغة الإنجليزية والترجمة إلى اللغة العربية.

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