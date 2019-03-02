القدس - بواسطة محمد عز العرب - قفز فتى وفتاة قاصران، مساء اليوم، السبت، من أعلى بناية المجلس المحلّي القديم في مدينة عرابّة.
وقالت مصادر لـ"عرب ٤٨" إن الفتى يبلغ من العمر ١٧ عامًا، بينما تبلغ الفتاة ١٤ عامًا.
وتضاربت الأنباء حول أوضاعهما الصحيّة، ولم يصدر بيان من الشرطة أو الإسعاف حتى الآن.
وأوضح شهود عيان أن الفتى والفتاة سقطا على سيّارة في باحة المبنى، أدّى سقوطهما إلى أضرار فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر عرابة: فتى وفتاة يقفزان من أعلى بناية وتضارب حول حالتهما الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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