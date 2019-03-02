عيشي أُرقُصي أُرفضي غَنِّي | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 09/ 03/2019 الزمان: 12:00 المكان: ساحة العين، الناصرة Advertisements

تنظم مدرسة جمعية نساء ضد العنف، مركز الطفولة، مؤسسة حضانات الناصرة، جمعية المدينة- مدرسة عايدة للباليه والرقص المعاصر بالتعاون مع مؤسسة سينمانا ثقافة وهوية يومًا للاحتفال بيوم المرأة العالمي، لنرفع صوتنا بكل القضايا والمواضيع السياسة، المجتمعية والاقتصادية بالرقص التمثيل، الغناء، العزف ، التصوير، الرسم، وغيرها من الفعاليات. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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