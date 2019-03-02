بوتفليقة يقيل مدير حملته الانتخابية مع تصاعد الحراك الرافض لترشحه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة طوال أعوام حكمه العشرين، اليوم السبت، مدير حملته الانتخابية، فيما يبدو بمثابة رد على التظاهرات الحاشدة التي نظمت رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 نيسان/أبريل المقبل.

واستبدل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال الذي كان أدار الحملات الانتخابية الثلاث الناجحة لبوتفليقة (2004و2009و2014) بوزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.

ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد.

ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين، مساء الجمعة، حيث نزلوا بكثافة إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة (82 عاما)، الموجود في سويسرا منذ ستة أيام، لإجراء "فحوص طبية دورية"، ولم يعلن موعد عودته إلى البلاد.

ويقول معارضون إن الرئيس، الذي أصيب بجلطة عام 2013 ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب.

وكان عدد المتظاهرين يوم الجمعة الأكبر حتى اليوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورات الربيع العربي قبل ثمانية أعوام.

ولم يوجه بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999، كلمة للمحتجين أو يؤكد رسميا ترشحه للانتخابات رغم تأكيد ممثلين عنه أنه أشار إلى أنه سيعلن ذلك.

وقالت السلطات إنه سيسافر إلى جنيف لإجراء فحوص طبية لم يكشف عنها. وقال التلفزيون السويسري يوم الجمعة إن بوتفليقة موجود بالمستشفى الجامعي في جنيف. لكن لم يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء اليوم السبت، عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد يوم الجمعة بلغ 183 مصابا.

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وخرجت المظاهرات احتجاجا على سعي بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية خامسة. وقال مسؤولون في وقت سابق إن شخصا توفي بأزمة قلبية خلال الاحتجاجات.

وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بوتفليقة بالتخلي عن سعيه لإعادة انتخابه في الانتخابات التي ستجرى في نيسان المقبل، في أكبر مسيرات مناهضة للحكومة منذ احتجاجات الربيع العربي قبل ثماني سنوات.

وكانت أغلب الاحتجاجات سلمية إلا أن اشتباكات بين الشرطة ومحتجين نشبت في وقت متأخر من مساء الجمعة قرب القصر الرئاسي في العاصمة. لكن الهدوء ساد العاصمة اليوم السبت.

وبدأت المظاهرات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب بوتفليقة قبل أسبوع، لكن يوم الجمعة شهد أكبر مشاركة حتى الآن. ومن النادر أن تخرج مظاهرات ضخمة في الجزائر بسبب التواجد المكثف للأجهزة الأمنية.

وأصيب بوتفليقة بجلطة دماغية في عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يظهر علنا سوى بضع مرات. وأثار سعيه لإعادة انتخابه استياء بين الجزائريين الذين يرونه غير مؤهل صحيا للحكم.

ويحكم بوتفليقة البلاد منذ عام 1999 وأخمد تمردا إسلاميا دام نحو عشر سنوات في بداية حكمه. وتحمل الجزائريون لفترة طويلة نظاما سياسيا لا مساحة فيه تذكر للمعارضة ثمنا للسلام والاستقرار.

وتواجه المعارضة التي تتسم بالضعف والانقسام تحديات كبرى لتشكل منافسة انتخابية حقيقية. ومنذ اختيار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بوتفليقة مرشحا للرئاسة قدمت العديد من الأحزاب والنقابات العمالية ومجموعات الأعمال دعمها له.