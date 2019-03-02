أحاديث فوتوغرافية | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأحد، 03/ 03/ 2019

الزمان: 17:00

المكان: فيرندة، نابلس

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ضمن مهرجان الصورة، تستضيف فيرندة لقاءً مميزًا مع مصورين شباب أبدعوا في الصورة وتميزوا بها. انضموا للقاء للتعرف أكثر، عليهم وعلى تجاربهم تجاربهم، تقنياتهم وأساليبهم الخاصة في التصوير.

المتحدثين

حمزة ساره

علاء عبد الله

أحمد صالح

هذا المهرجان بتمويل من صندوق الثقافة الفلسطيني، تنظيم events.ps ومؤسسة شغف.

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