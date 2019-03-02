شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء صندوق وقفي لتمويل أنشطة «الأونروا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مركزية القضية الفلسطينية في جميع القرارات المتعلقة بمنظمة التعاون الإسلامي على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، داعيًا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية واللاجئين الفلسطينيين.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكدت ضرورة نشر مفاهيم الإسلام المعتدل الوسطي الصحيح ومواجهة التطرف والغلو من خلال طرح العديد من البرامج والمراكز المهمة من أجل مناهضة التطرف والإرهاب منها مراكز "اعتدال" في المملكة وهداية وصواب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دور الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية.
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