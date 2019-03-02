شكرا لقرائتكم خبر عن سيول أفغانستان تقتل 20 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مكتب الأمم المتحدة الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان، اليوم السبت، عن مقتل نحو 20 شخصا، عندما اجتاحت سيول جارفة ما يصل إلى ألفي منزل وجرفت سيارات.

وقال المكتب في بيان إن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة قندهار وست مقاطعات، أمس الجمعة.

وأوضح مسؤولون بالحكومة الأفغانية أن السيول دمرت مئات المنازل في إقليم هرات. وتم إجلاء الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول إلى مناطق آمنة في مدينة قندهار والمقاطعات الست مثل المدارس والمساجد والمباني الحكومية.