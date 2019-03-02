ترامب: خصومي يحاولون إخراجي من البيت الأبيض بـ"كلام هراء"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء".

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "التحرك السياسي المحافظ": "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع، وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها، والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

كان ترامب اتهم محاميه السابق مايكل هوكين بالكذب، عقب الإدلاء بإفادة خلال جلسة استماع استثنائية أمام الكونجرس نهاية الأسبوع الماضي.

وعقب عودته من فيتنام، أطلق ترامب سلسلة تغريدات، الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدث فيها عن مشروع كتاب لم ينشر حول الرئيس الأمريكي اقترحه مايكل كوهين مطلع 2018.

وكتب ترامب قائلا: "على الكونجرس أن يطلب نص الكتاب الجديد لمايكل كوهين، ستصابون بالذهول عندما ترون الأكاذيب والتزوير والتناقضات مع شهادته الخميس، كما لو أنه شخص آخر، لقد فقد مصداقيته تماما".