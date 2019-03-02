شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تندد بـ«التدخل الصارخ» لواشنطن في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (السبت) خلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بـ«التدخل الصارخ» و«التأثير المدمر» للولايات المتحدة في فنزويلا. ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (السبت) خلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بـ«التدخل الصارخ» و«التأثير المدمر» للولايات المتحدة في فنزويلا. وقال لافروف خلال هذه المكالمة بحسب ما نقل عنه بيان للخارجية الروسية: «إن الاستفزاز والتأثير الخارجي المدمر، حتى لو كانا بذريعة واهية كتقديم مساعدة إنسانية، لا علاقة لهما بالعملية الديموقراطية».



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