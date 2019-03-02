شكرا لقرائتكم المعارضة الجزائرية: ندعو الجيش لحماية مصالح الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا بيان للمعارضة الجزائرية، السبت، الجيش لحماية مصالح الشعب. وحملت المعارضة في بيانها السلطة المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة للشعب، مشيدة برغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع.

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