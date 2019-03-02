شكرا لقرائتكم عد تنازلي..الأحد آخر أجل للترشح وبوتفليقة الحاضر الغائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنظار الجزائريين شاخصة لما سيتمخض عن الرئاسة الجزائرية، وتساؤلات عديدة تعشش في تفكيرهم، عن نية السلطة، إن كانت ستستجيب لصوت الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة، لاسيما بعد تردي حالته الصحية أكثر، أم أنها ستمضي في استفزازها؟

قد قاربت المھلة الممنوحة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة المقررة في 18 أبريل المقبل على الانتهاء، حیث سیكون غدا الأحد في منتصف اللیل آخر أجل لذلك. وھذا وسط مسیرات مناھضة لترشح الرئیس المنتھیة ولايته عبد العزيز بوتفلیقة لعھدة خامسة.

ومن المفترض أن يقدم المرشح عبد العزيز بوتفلیقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسیة يوم غد الأحد 03 مارس، بحسب ما أكده مدير حملته الانتخابیة السابق، عبد المالك سلال، قبل أيام.

وحتى الآن، تقدم خمسة مرشحين بأوراق ترشحهم، هم علي زغدود وعبد الحكيم حمادي وعبد العزيز بلعيد وعبدالقادر قرينة، وعدول محفوظ.

وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".

ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.

وكان حسني عبيدي، الباحث في مركز الدراسات والأبحاث بجنيف، قال في وقت سابق اليوم للحدث إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتواجد في جناح خاص في المستشفى للحالات الصعبة التي تحتاج لعناية فائقة.

وأضاف المتحدث أن ذلك مؤشر قوي على أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري بوتفليقة لا يسمح له بالعودة.

وأردف أن خبر العملية الذي تم تداوله لم يكن مطروحا أصلا، إذ إن وضعه لا يسمح له بإجراء عملية جراحية، لكن الطبيب رأى أنه يحتاج إلى إسعافات طبية إضافية تستدعي مكوثه أكثر بالمستشفى.

وتوالت الأخبار العاجلة بشأن التطورات في الجزائر آخرها تحدثت عن عودة الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في جنيف كثرت فيها الكثير من التأويلات حول وضعه الصحي.

وقبلها فاجأ بوتفليقة المتابعين بإقالة مدير حملته عبد الملك سلال وتعيين خلفا له وزير النقل في حكومته عبد الغني زعلان.

القرار الذي أعلن مساء جاء في خضم تسريبات بأن الرئيس بوتفليقة سيعلن سلسلة قرارات هامة بشأن ترشحه، وذهب بعض المراقبين لغاية ترقب إعلان سحب ترشحه وهو الذي لم يحدث لغاية الآن.

الضغط الشعبي والسياسي الكبير المفروض على بوتفليقة زاده اليوم إعلان جمعية العلماء المسلمين سحب ثقتها بدعم بوتفليقة، وهي جمعية تضم كبار علماء الإسلام الجزائريين.