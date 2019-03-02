صحافيو كرواتيا يتظاهرون احتجاجًا على الملاحقات القضائية بحقهم

اسماء السيد - زغرب: تظاهر مئات الصحافيين الكرواتيين السبت في زغرب احتجاجًا على تكثيف الملاحقات القضائية بحقهم، معتبرين أنها باتت توازي الرقابة المسبقة.

جاءت التظاهرة تلبية لدعوة جمعية الصحافيين الكرواتيين بهدف التنديد بالملاحقات القضائية التي تستهدف وسائل الإعلام، وأيضًا للاحتجاج على الضغوط السياسية وعدم التقيد بالقوانين المتعلقة بالصحافة. وكتب على إحدى اللافتات "لقد سيطرتم على وسائل الإعلام، لكننا لن نتخلى أبدًا عن الصحافة".

ألقى رئيس الجمعية هرفوي زوفكو كلمة أمام المتظاهرين قال فيها "كفانا اضطهادًا"، متهمًا الحكومة المحافظة بأنها تعمل على "تدمير الصحافة" في كرواتيا. وأضاف "نعيش في بلاد يمكن أن نتعرّض فيها للمحاكمة لقيامنا بنشر خبر صحيح".

وأوضحت جمعية الصحافيين الكرواتيين أن إدارة الإذاعة والتلفزيون الرسميين تقدمت بأكثر من ثلاثين دعوى قضائية ضد الجمعية، وضد وسائل إعلام منافسة لها، وضد صحافيين بعينهم.

كما تطالب إدارة الإذاعة والتلفزيون جمعية الصحافيين بتعويضات مالية نظير "المساس بسمعتها" و"خرق الحق باحترام الحياة الخاصة". وتؤكد جمعية الصحافيين الكرواتيين أن هناك أكثر من 1100 قضية مرفوعة ضد صحافيين أو وسائل إعلام.

