كوربين دعا الحكومة البريطانية الى تجميد بيع السلاح لاسرائيل

دعا زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، حكومة بلاده إلى إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين وتجميد بيع الأسلحة لها، في ضوء تقرير أممي يكشف ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي تصريح له لفت كوربين الى ان "الأمم المتحدة تقول إن قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة - بمن فيهم الأطفال والمسعفون والصحفيون - قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.. يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين بشكل لا لبس فيه عمليات القتل وتجميد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
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