أبو زيد: زيارة الرئيس عون إلى روسيا ستجري خلال شهر آذار

أكد النائب السابق امل ابو زيد ان "زيارة الرئيس ميشال عون إلى روسيا ستجري خلال آذار"، مشيرا الى ان "عودة النازحين السوريين مطلب جوهري بالنسبة للرئيس عون". وفي حديث تلفزيوني راى ابو زيد ان "الحديث عن زيارة الرئيس عون إلى سوريا مبكر وهو لا يمكن أن يقدم على أمر يهدّد وحدة لبنان"، مشيرا الى ان "الرئيس عون هو رئيس كل لبنان ويتحدث باسم كل لبنان".

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